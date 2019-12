33 - Colloque a’urba (50 ans) : trajectoires urbaines et métropolitaine

du jeudi 12 décembre 2019 au vendredi 13 décembre 2019

A l’occasion de ses 50 ans d’existence, l’Agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine, a’urba, organise un colloque dédié aux trajectoires urbaines et métropolitaines les 12 et 13 décembre prochains à la Cité du Vin à Bordeaux. Cette association loi 1901, dont les membres sont des entités publiques, vise à réunir élus et chercheurs autour du thème "Quelles marges de manœuvre pour l’action publique locale ?". Afin de "comprendre les contraintes de tous ordres qui formatent l’action publique locale" et de pouvoir "préciser les champs de manœuvre et les marges d’action des responsables politiques locaux", cette rencontre prévoit notamment de s’intéresser aux dynamiques métropolitaines en France mais également en Europe et de voir aussi comment sont gouvernées les grandes villes et de quelle manière.

Plusieurs intervenants sont attendus tels que Gilles Pinson, professeur de science politique à Sciences Po Bordeaux, Rémi Dormois, DGA des services de Saint-Etienne Métropole, Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS à l’Université de Toulouse-Jean Jaurès ou encore Jacques Mangon, vice président de Bordeaux Métropole, maire de Saint-Médard en Jalles et administrateur de l’agence d’urbanisme bordelaise.