33 - Hack-it-N à Talence

le mardi 10 décembre 2019

Tehtris organise ce 10 décembre, à l’Enseirb-Matmeca, une conférence dédiée à la cybersécurité. Cette 4e édition du Hack-it-N réunit experts, étudiants, entreprises privées et publiques autour des enjeux de la sécurité numérique. Au programme : les données personnelles, les objets connectés, l’industrie 4.0, les cyber menaces et les moyens de s’en prémunir… Avec l’ambition de faire découvrir les "techniques offensives et défensives du moment". Inscription ici.