33 - Bordeaux : 4e colloque des écoles de la finance en Europe

le vendredi 6 décembre 2019

Le 4e colloque des écoles de la finance en Europe se déroulera le 6 décembre prochain à l’Université de Bordeaux (Pôle juridique et judiciaire, 35 place Pey Berland), l’un des trois organisateurs de l’événement avec l’association Bordeaux Place Financière et Tertiaire et le Centre des professions financières. Cette conférence, qui aura pour thème "Financement des PME et inclusion bancaire", s’articulera autour de 2 tables rondes. L’une interrogera ses intervenants tels que François Cavalié d’Aquiti Gestion ou encore Laure Malergue, fondatrice et présidente de l’entreprise Displayce (…) : "Comment financer les PME dans une démarche de proximité ?". Et l’autre, "L’inclusion bancaire & financière, vecteur d’inclusion sociale", réunira notamment Christophe Leuret, directeur du Crédit Municipal de Bordeaux et Frédéric Visnovsky, secrétaire général adjoint de l’ACPR et médiateur national du crédit aux entreprises à la Banque de France. Inscriptions ici.