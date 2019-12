L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégique utiles aux décideurs publics et privés. A ce titre, la discipline porte un regard (...)

16 - 1ère édition Eurekatech Fest. à Angoulême

le mardi 10 décembre 2019

Labellisée par le réseau national de l’innovation RETIS fin 2018, Eurekatech a pour vocation d’être "au service de l’entrepreneuriat et de l’innovation". La technopole angoumoisine accompagne les porteurs de projets et les entrepreneurs innovants et se charge aussi d’animer, de renforcer et de fédérer l’écosystème territorial. Dans ce contexte, Eurekatech lance la première édition de son Festival de l’innovation et de la créativité en Charente, le 10 décembre prochain à La Nef à Angoulême : Eurekatech Fest. L’objectif est de notamment faire découvrir les "réussites et les talents du territoire" mais aussi d’être une source d’inspiration au vu des nouvelles tendances ou bien encore de faciliter les rencontres avec de futurs partenaires.