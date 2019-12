16 - Rencontre Chais durables : Rénovation et construction au menu à Châteaubernard

le jeudi 12 décembre 2019

La prochaine rencontre "Chais durables" se déroulera le 12 décembre au Castel à Châteaubernard, dans l’agglomération sud cognaçaise, et sera portée par 3 clusters : Odéys, issu de la fusion en mai dernier du pôle CREAHd et du Cluster Eco-Habitat (l’hebdo/APS n° 2135), Soltena (Solution pour la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine) né plus récemment du rapprochement d’Aquitaine Croissance Verte et du Pôle des éco-industriels de l’ex-Poitou-Charentes (l’hebdo/APS n° 2153) et Inno’vin qui accompagne les entreprises de la filière vitivinicole dans leurs projets d’innovation. Elle s’articulera autour du thème "Rénovation et construction des chais" et sera constituée de 3 parties. La première, "Pourquoi construire un chai durable ?," alliera retour d’expérience d’un viticulteur et résultat d’une étude comparative sur la couverture des cuves dans une distillerie. La seconde, "Quels financements pour mon chai durable ?" réunira plusieurs experts (Crédit Agricole, AOC Conseils...) qui évoqueront les accompagnements possibles, les aides aux investissements, les certificats d’économie d’énergie pour les professionnels et le tiers-financement. Et enfin la troisième, "Préparer son projet en amont pour bien le réussir" prévoit les interventions de différents acteurs tels que Greenbirdie Sud-Ouest, Arkose Architectes, Distillerie de la Tour (...) sous forme de table ronde. Inscriptions ici.