33 - BioMeeting #19 : Levée de fonds des start-up en santé

le jeudi 5 décembre 2019

La 29e édition de BioMeeting se déroulera le 5 décembre prochain à Martillac, sur le site de la Technopole Montesquieu l’un des trois organisateurs de l’événement avec le cluster GIPSO et Unitec. Cette rencontre, qui s’adresse aux acteurs de la filière e-santé / bio technologie, s’articulera autour du thème "Levée de fonds des start-up en santé : bonnes pratiques et retours d’expériences". Au programme : une présentation des dispositifs existants par l’ADI N-A et des retours d’expériences avec le fonds d’investissements Irdi Soridec Gestion dans le cadre de l’accompagnement de TreeFrog Therapeutics (l’hebdo/APS n° 2144 et le 16h/APS n° 4011) ainsi que les témoignages de LNC Therapeutics (le 16h/APS n° 4066) et Mirambeau AppCare (lire par ailleurs l’hebdo/APS n° 2128).