16 - VS PACK à Cognac : 1 200 m2 dédiés à l’innovation packaging & technologique

du mardi 3 décembre 2019 au jeudi 5 décembre 2019

La 10e édition du salon VS Pack se déroulera du 3 au 5 décembre au Parc des expositions de Cognac (Espace 3000). Organisé par le cluster Graphic et Packaging de la Nouvelle-Aquitaine Atlanpack, cet événement bisannuel s’adresse aux professionnels des vins et spiritueux à la recherche de nouvelles solutions de packaging et de conditionnement. Outre l’espace réservé aux exposants où seront présentés des produits innovants, créatifs ou originaux, des conférences (Et si l’innovation n’était pas que technologique ?…) mais aussi des tables rondes (Le zamac, l’alternative écologique du packaging de luxe ; Solutions technologiques de protection des marques de vins & spiritueux…) sont également programmées pendant ces 3 jours avec des acteurs de la filière et des experts. Egalement prévu, une exposition consacrée aux concours de design packaging Freepack Spirit (ouverts aux étudiants) et les prix Spiri Pack Crédit Agricole qui récompenseront 3 exposants pour leur innovation packaging récemment commercialisée lors de la soirée Blues Pack.