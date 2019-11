33 - Bordeaux : 1ère édition Women Impact Forum

du vendredi 29 novembre 2019 au samedi 30 novembre 2019

Women Impact Forum se déroulera les 29 et 30 novembre prochains à l’Athénée Municipale de Bordeaux. Ce forum international de femmes entrepreneures, dont c’est la première édition, est organisé par le réseau professionnel bordelais féminin LConnect. Pendant ces 2 jours, il s’agira de mettre en avant le networking en s’appuyant notamment sur la force du réseau et le programme "au pair" entre entrepreneures du monde entier. Celui-ci baptisé Living in my shoes "permet de découvrir comment travaille notre paire au quotidien et d’accéder à ses réseaux, de travailler à ses côtés, de vivre sa vie !". Mais aussi le leadership grâce à des talks inspirants et des ateliers animés par des coachs professionnelles. Et l’éducation et l’accompagnement en vue de favoriser les synergies et les connections. Sans oublier la valorisation des échecs avec la soirée "Fuckup Nights". Inscriptions ici.