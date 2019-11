L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

64 - Imagine avec le Médef Béarn & Soule

le lundi 2 décembre 2019

Le medef Béarn & Soule organise "une journée économique 100% entrepreneur" le 2 décembre au Palais Beaumont à Pau. L’objectif de cette première édition est de réunir dirigeants et acteurs économiques du territoire pour imaginer le monde et l’entreprise de demain et de bénéficier de l’expérience d’experts tels que Nicolas Bouzou, économiste et essayiste, ou encore Dominique Mockly, PDG de l’opérateur palois d’infrastructures gazières Teréga. Au programme : des tribunes, des ateliers mais aussi "un temps d’expérience collective" et un dîner prestige. Inscription ici.