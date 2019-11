L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

64 - Biarritz : 67e congrès national de l’UMIH

du mardi 19 novembre 2019 au jeudi 21 novembre 2019

L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) organise son congrès national du 19 au 21 novembre à Biarritz, au sein du Centre des congrès le Bellevue. "Tourisme : accélérateur des territoires" est le thème choisi par l’organisation professionnelle n°1 du secteur de l’hôtellerie-restauration (77% des entreprises adhérentes) pour cette 67e édition dont le grand témoin sera Virginie Raisson-Victor, géopolitologue et directrice du Laboratoire d’études prospectives et d’analyses cartographiques (LEPAC). Il s’agira notamment de continuer la mobilisation en vue de pallier la disparition des cafés, hôtels et restaurants dans les communes rurales auprès des 600 élus, chefs d’entreprises mais aussi responsables syndicaux attendus pour l’événement.