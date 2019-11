64 - 24h de l’innovation au centre de la terre à Pau

du jeudi 21 novembre 2019 au vendredi 22 novembre 2019

Pau Business School accueillera les 21 et 22 novembre prochains les "24h de l’innovation au centre de la terre". Les participants disposeront de 24h pour "phosphorer" sur des sujets d’entreprises adhérentes au Pôle Avenia, seul pôle de compétitivité français dans les domaines des géosciences et des filières énergétiques du sous-sol (180 adhérents : grands groupes, ETI et PME, organismes de R&D et formation). En équipe, l’objectif sera de proposer des solutions créatives et innovantes (procédés, produits, logiciels, services, communication…) dans les domaines suivants : géoinformation et géométrique ; géophysique & géomodélisation ; forage et équipements de puits ; logging et monitoring (…). Il pourra aussi s’agir de plancher sur le HSE (Hygiène sécurité environnement) ou les ressources humaines. En clôture de l’événement, chaque groupement disposera de 3 mn pour présenter son projet devant un jury et les autres participants.

Le parrain de cette édition 2019 est Etienne Almoric, co-fondateur et directeur général de la jeune pousse paloise Febus Optics (voir par ailleurs l’hebdo/APS n° 2115) pour qui l’innovation signifie "aller au-delà de ce qui se fait habituellement, être capable de penser différemment et de sortir de sa zone de confort. L’innovation va de pair avec un marché, un business, il faut toujours garder en vue son objectif, confronter son idée avec la réalité économique ou sociale".