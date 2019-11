L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

33 - #16 Vinitiques : la blockchain dans le marché du vin

le mardi 19 novembre 2019

Les Vinitiques, organisées par Unitec, la Technopole Bordeaux Montesquieu, Digital Aquitaine mais aussi par le cluster Inno’vin, se dérouleront le 19 novembre à Bordeaux au sein de Cap Sciences. Cette 16e édition portera sur le thème de "La blockchain dans le marché du vin : pour quels besoins et quelles applications ?". Ce sujet "encore émergent dans la filière vigne et vin" sera abordé sous 3 axes principaux : "Les principes techniques et problématiques juridiques de la blockchain", "La blockchain en logistique, et pourquoi pas ?" et "Entre blockchain et tokenisation, ou met-on le vin ?". L’événement se terminera par le traditionnel speed-vitrine. Inscriptions ici.