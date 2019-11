L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

86-16 - A Poitiers et Angoulême, du 15 au 17 novembre, c’est startupweekend !

du vendredi 15 novembre 2019 au dimanche 17 novembre 2019

Deux Startupweekend sont programmés du 15 au 17 novembre prochains dans notre région. A Poitiers, dont c’est la 2e édition, cette aventure entrepreneuriale se déroulera au sein du tiers-lieu dédié à l’écosystème numérique, Cobalt. A Angoulême, c’est la New Factory à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image qui accueillera cette 4e édition sur le thème "Smart City, la ville de demain". Et pour y participer en Charente 3 catégories sont proposées : Développeur / Technique ; Designer / Maker ; Business / Communication. Cet événement s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux étudiants mais aussi salariés ou demandeurs d’emploi. Le concept ? Constitution d’une équipe le jour J autour d’une idée pour monter une start-up - de la conception du produit au business plan - en 54 heures. Des experts ainsi que des coachs l’accompagnent durant tout le weekend.

Inscriptions pour le Startupweekend Poitiers c’est ici et pour le Startupweekend Angoulême : angouleme@startupweekend.org ou 06 42 47 24 56