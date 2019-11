L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

33 - Conférence "Incertitudes géo-économiques : comment se préparer ?"

le mercredi 6 novembre 2019

L’Ordre des experts-comptables, élargi cette année à l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, organise sa conférence annuelle sur les indicateurs et tendances de l’économie régionale, le 6 novembre prochain au CAPC à Bordeaux. Pour cette édition, les présidents des conseils régionaux de l’Ordre d’Aquitaine (Alexandre Salas-Gordo), de Limoges (David Devautour) et de Poitou Charentes Vendée (Mikaël Hugonnet) seront réunis autour du thème "Economie en Nouvelle-Aquitaine et incertitudes géo-économiques : comment se préparer ?". Cette rencontre sera animée par Jean-Marc Daniel, économiste mais aussi professeur associé à l’ESCP Europe et directeur de rédaction de la revue Sociétal, et par Christian Prat Dit Hauret, expert-comptable et professeur des universités à l’IAE-Université de Bordeaux.

Informations auprès de Claire Garrabos : cgarrabos@oec-aquitaine.fr Tél. 05 56 79 79 06