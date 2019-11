L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

17 - La transition numérique dans le bâtiment au menu du CESI à Lagord

le jeudi 7 novembre 2019

Le 7 novembre prochain à Lagord, le campus CESI La Rochelle se penche sur la transition numérique dans le bâtiment. Cet événement se déroulera au sein du Lab’In Tech qui abrite l’école d’ingénieurs mais aussi la plate-forme technologique du bâtiment durable Tipee, l’un des partenaires de cette rencontre avec l’Université de La Rochelle et la Fédération Française du Bâtiment. Au programme : des pitchs d’entreprises avec Pulpsoft installée à Cholet (solutions digitales interactives sur-mesure), Ready4digital (cabinet bordelais spécialisé dans la transformation digitale), Toucan Studio (solutions créatives et programmes de formations à la modélisation et à l’impression 3D - Poitiers) et l’institut national pour la transition énergétique et environnementale du bâtiment, Nobatek/Inef4, dont le siège est à Talence (33). Mais aussi une conférences axée sur le BIM (Building Information Modeling) où il est prévu d’aborder l’accompagnement à la mise en place du BIM, les formations et un projet BIM avec le retour d’expérience de l’architecte Christophe Dumet concernant La maison du bâtiment (siège de la FFB 17 à Tonnay Charente). Inscriptions ici.