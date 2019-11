L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

87 - Limoges : Journées régionales de la construction bois

du jeudi 28 novembre 2019 au vendredi 29 novembre 2019

Après Bordeaux et Jonzac (17), c’est Limoges qui accueillera les 28 et 29 novembre prochains les Journées régionales de la construction bois. Pour cette 3e édition qui se déroulera au Zénith, c’est le thème "bois et paille" qui a été retenu pour la journée du 29 par les organisateurs, les interprofessions de la filière forêt-bois-papier de Nouvelle-Aquitaine. Au programme : des conférences, une table ronde mais aussi des rencontres d’affaires "sourcing" et une soirée de gala durant laquelle aura lieu la cérémonie de remise des trophées du 3e prix régional de la construction bois Nouvelle-Aquitaine. Informations et inscriptions [ici->https://constructionbois-na.fr/les-journees-regionales-de-la-construction-bois-2