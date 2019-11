L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. La discipline intègre donc une (...)

33 - Le French Tech Day à Bordeaux le 12 décembre

le jeudi 12 décembre 2019

Le French Tech Day 2019 se déroulera le jeudi 12 décembre au Palais de la Bourse à Bordeaux. Pour cet événement organisé par la French Tech Bordeaux, plus de 2000 participants de l’écosystème technologique et innovant sont attendus. La matinée sera consacrée à l’inclusion et la solidarité entrepreneuriale qui sera suivie par un Job Connect "avec 100 entreprises qui recrutent" jusqu’en fin d’après-midi. Puis un "Start-up Battle” avec "les futures pépites de notre écosystème" et une séance de keynotes. Pour y participer c’est ici.