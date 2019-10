33 - Bordeaux : Aquibat 2020, du 26 au 28 février au Parc des expos

Le prochain salon Aquibat se tiendra du 26 au 28 février 2020 au Parc des expositions de Bordeaux. Cette nouvelle édition, qui a été co-construite avec un comité technique composé de la Capeb, la FFB, l’Ademe, la CCI, Qualibat (...), a été repensée en vue d’une “visite optimisée” pour les 15 000 professionnels attendus. Ainsi 7 pôles seront répartis sur les 20 000 m2 d’exposition. 5 traditionnels : gros œuvre ; second-œuvre ; services, sécurité et informatique ; équipement technique et environnement ; équipement de chantier, engins et gros matériels. Et 2 nouveaux pôles : un consacré au bois, l’autre à l’aménagement des espaces extérieurs. L’objectif ? Etre "un salon fédérateur au service de la filière", indique la directrice d’Aquibat, Delphine Demade.

Par ailleurs, plusieurs espaces dédiés sont également prévus. Porté par le cluster Odéys (construction et aménagement durables enNouvelle- Aquitaine), “Le Village de l’Innovation” réunira une cinquantaine d’entreprises innovantes spécialisées dans les applications numériques, les énergies & nouvelles technologies ou encore les matériaux & équipements. “Le live des chantiers” permettra d’assister à des démonstrations de matériels et de procédés de construction. Quant au “Centre d’essais”, il fournira l’occasion de tester véhicules utilitaires ou engins de chantier. L’espace “Le pitch des exposants” ouvrira la possibilité de présenter un produit, un concept, une innovation et de générer des partages d’expériences. Enfin, “Le Forum des experts” accueillera un programme de conférences en format court.