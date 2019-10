33 - 20 000 professionnels attendus fin novembre à Exp’Hôtel

du dimanche 24 novembre 2019 au mardi 26 novembre 2019

Le salon Exp’Hôtel se déroulera du 24 au 26 novembre au Parc des expositions de Bordeaux. Cette manifestation, qui est destinée aux professionnels de l’hôtellerie, de la restauration et des métiers de bouche, disposera d’une surface de 15 000 m2 où seront notamment réunis plus de 350 exposants dont "une centaine de nouveaux et environ 40% de nouvelles marques". Pour cette biennale où sont attendus 120 chefs et meilleurs ouvriers de France (MOF), l’organisation a été repensée et sera déclinée en 5 pôles métiers : restauration et métiers de bouche ; hôtellerie ; déco, design et aménagement ; nouvelles technologies ; services. Et pour compléter ce dispositif, des espaces thématiques sont également prévus tels que "Le coin du sommelier", "Le coin des producteurs" ou encore "Le Village French Tech by Exp’Hôtel". Pendant ces 3 jours, "Le grand plateau" permettra d’échanger sur trois thématiques d’actualités : "les nouvelles manières de travailler", "marketing et digital" et la "lutte contre le gaspillage alimentaire & économie circulaire". Et des speed meetings seront organisés entre visiteur et entreprise innovante.

A signaler enfin les 14 concours d’excellence nationaux et régionaux qui viendront rythmer ces journées dont notamment le Trophée Philippe Etchebest, présidé par le chef étoilé (voir par ailleurs l’hebdo/APS n° 2149) avec la collaboration de François Adamski (MOF 2007, Bocuse d’Or Corporate Chef Servair Gategroup Member) et Johan Leclerre (MOF 2007). Philippe Etchebest est aussi le président d’honneur du salon Exp’Hôtel.