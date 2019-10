23 - Premier Forum européen des ruralités à La Souterraine

le mercredi 23 octobre 2019

Le premier Forum européen des ruralités se déroulera ce mercredi 23 octobre au centre culturel Yves Furet à La Souterraine. L’objectif pour la Région Nouvelle-Aquitaine, organisatrice de l’événement : "Démontrer que les territoires ruraux sont des territoires d’avenir et de modernité" et "valoriser les expériences innovantes se déroulant en Nouvelle-Aquitaine et en Europe et de prendre en compte la diversité et les richesses des ruralités". Pour cette édition, des élus ruraux, départementaux et régionaux, des chefs d’entreprise de zones rurales et des industriels régionaux, des associations mais aussi des agriculteurs, des chargés de développement ou encore des acteurs du monde de l’éducation (universités, chercheurs, géographes, économistes…) seront réunis autour de la question : "Quelles innovations pour les ruralités en tant que levier commun de développement, de socialisation et d’innovations économiques, industrielles et environnementales des territoires du XXIe siècle ?".

+ Outre le président de la Région Alain Rousset, plusieurs intervenants s’exprimeront lors de cette journée tels que Gilles Savary, ancien député européen et ancien député de la Gironde, Istvàn Fehér, ancien secrétaire d’Etat à l’agriculture et au développement rural de Hongrie ou encore Gérard Peltre, président de l’association internationale ruralité environnement développement. Inscription ici.