79 - Niort : Forum national de l’ESS et de l’innovation sociale

du mercredi 6 novembre 2019 au vendredi 8 novembre 2019

Le Forum national de l’économie sociale et solidaire et de l’innovation sociale se déroulera du 6 au 8 novembre prochains à Niort, au sein de plusieurs lieux (Niortech, CCI, CAMJI…). Cette 5e édition, qui s’inscrit dans le cadre du Mois de l’Economie sociale et solidaire organisé sur l’ensemble du territoire, s’articulera autour du thème "En quoi l’économie social et solidaire & l’innovation sociale sont des outils au service des territoires et des réponses aux défis de société ?". Le programme, qui a été co-construit avec les acteurs de l’ESS, prévoit des ateliers "dynamiques et participatifs" ainsi que des tables rondes et des conférences. Pendant ces 3 jours, ce sont 13 thématiques qui seront proposées et réparties sous 3 axes principaux. "Au service des territoires" permettra d’évoquer la dépolarisation rural/urbain, la mobilité, la smart City mais aussi le rapport collectivités/ESS. "Des réponses aux défis de société" regroupera des sujets tels que la lutte contre les discriminations, la consommation responsable, l’alimentation durable, la silver économie et autres défis générationnels ou encore la transition numérique. Et "D’autres manières d’entreprendre, d’innover et de repenser le travail" offrira la possibilité d’échanger sur les nouvelles formes de travail, la sensibilisation des jeunes à l’ESS ainsi que la formation et la transmission des pratiques. Cette édition 2019 se clôturera par une plénière intitulée "L’ESS norme souhaitable de l’économie internationale de demain ?".

+ Le Forum national de l’économie sociale et solidaire et de l’innovation sociale est organisé par la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) Nouvelle-Aquitaine et le Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CNCRESS).