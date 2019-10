33 - La Grande Jonction : la Spéciale e-santé (finalement) le 6 novembre

le mercredi 6 novembre 2019

Initialement prévue en mars dernier (voir l’hebdo/APS n° 2119) et finalement reportée à l’automne suite "à des changements dans sa gouvernance territoriale", La Grande Jonction aura lieu le 6 novembre au Palais des congrès de Bordeaux. Pour ce rendez-vous annuel B2B de l’écosystème entrepreneurial et numérique, c’est le domaine de "L’e-santé au service des entreprises" qui permettra de créer un lien direct entre les professionnels de l’économie classique et de l’économie numérique. Il s’agira d’évoquer les principales technologies de l’e-santé telles que les prothèses connectées, la M-santé (applications mobiles), la bio-impression 4D, la robotique en EHPAD, la télémédecine à l’ère de la 5G ou encore la réalité augmentée et la formation du personnel médical grâce au serious game et à la réalité virtuelle (…) et de découvrir comment elles peuvent être un levier de performance pour toutes les entreprises ainsi que les enjeux qu’elles soulèvent (sécurisation des données…). Cet événement, qui se veut cette année participatif (solution de sondage en temps réel pour les votes du public), prévoit des séances de networking, un village des partenaires, 7 séquences de témoignages d’entrepreneurs sur des domaines d’application technologique, 3 keynotes d’experts et 1 table ronde sur le thème "Facilitateurs e-santé et territoires". Celle-ci réunira notamment Maryne Cotty-Eslous (fondatrice de Lucine et membre du Conseil national du numérique), Isabelle Vitali (responsable innovation & business chez Sanofi), Charlyne Quercia (directrice générale de la Fondation Université de Bordeaux, Hélène Desliens (vice-présidente de l’association French tech Bordeaux et le nouveau directeur du CHU de Bordeaux, Yann Bubien, qui vient tout récemment de prendre ses fonctions (lire par ailleurs l’hebdo/APS n° 2143).

A noter que cet événement s’inscrit dans le cadre des journées filière santé Médipolis qui se dérouleront du 4 au 8 novembre à Bordeaux. Les inscriptions c’est ici.