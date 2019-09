L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette (...)

87 - Congrès Longevity à Limoges

le mardi 8 octobre 2019

Le Congrès international Longevity se tiendra pour la première fois à Limoges, sur le site d’ester technopole, le 8 octobre prochain, sur le site d’Ester Technopole. Au programme de cette journée dédiée aux acteurs de la silver économie mais également aux aidants : un espace où seront réunis 30 exposants qui présenteront des "solutions adaptées aux seniors d’aujourd’hui et de demain" (habitat, services, innovations…) des conférences sur "la Révolution des territoires" mais aussi des exclusivités. Ainsi, un appartement témoin offrira la possibilité de tester le mobilier technologique et innovant avec une équipe d’ergothérapeutes et un village des aidants "conçu et pensé pour alléger le quotidien" permettra de "rencontrer des experts, découvrir de nouveaux dispositifs, d’optimiser les démarches…". Plus de 500 participants sont attendus pour cette édition limougeaude.

+ A signaler que Longevity s’inscrit sous le haut patronage de trois ministères : Cohésion des territoires, Solidarités & Santé, ainsi que Travail.