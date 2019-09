86 - Les entreprises de la Vienne ont rendez-vous au Futuroscope

le jeudi 7 novembre 2019

Les 11 réseaux d’entreprises du département de la Vienne organisent “Entreprises en Vienne Le RDV !”, le jeudi 7 novembre au parc du Futuroscope. Cet événement, qui a pour objectif d’être fédérateur mais aussi de "développer des connaissances et créer des synergies", s’articulera autour du thème "Société moderne : enjeux, croyances et mutations" et devrait réunir quelque 600 participants. Deux temps forts sont annoncés en début et fin de journée : une conférence d’ouverture par Daniel Cohen, directeur du département d’économie de l’Ecole normale supérieure et membre fondateur de l’Ecole d’économie de Paris, chroniqueur du magazine L’Obs et membre du conseil de surveillance du journal Le Monde. Il interviendra sur le thème "Comprendre la société algorithmique". Et une conférence de clôture par Gérald Bronner, professeur de sociologie, membre de l’Académie des technologies et de l’Académie nationale de médecine, qui apportera son regard sur "L’humain et la gestion de flux d’information sur les réseaux sociaux, théories complotistes, fakenews…". Mais aussi un déjeuner business, des ateliers “solutions” ("trucs et astuces pour rendre votre entreprise plus durable", "E-réputation de l’entreprise et de son dirigeant : attirer et fidéliser les compétences", "Qualité de vie au travail"…) et la soirée des entrepreneurs.

Inscription ici.