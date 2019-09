17 - Les assises de l’entrepreneuriat au féminin à La Rochelle

Le jeudi 10 octobre à La Rochelle auront lieu les assises de l’entrepreneuriat au féminin. Organisé par l’association Trajectoires d’entreprise au féminin composée de 114 chefs d’entreprise du territoire rochelais, cet événement réunira des "personnalités audacieuses et pertinentes au profil atypique" qui témoigneront de leur parcours et de leur réussite. Plusieurs tables rondes sont notamment au programme de cette journée. Elles s’articuleront autour de différentes thématiques telles que la transmission, la direction d’une entreprise, le sport de haut niveau, l’artisanat au féminin ou encore les "Constats et perspectives".

+ Parmi les intervenantes annoncées : Valentine Mulliez-Bardinet (cofondatrice et présidente de Profession’L), Sylvie Bollongeat-Sarzynski (directrice groupe Bolloré Ports La Rochelle), Isabelle Guyomarch (fondatrice et dirigeante d’Ozalys), Amandine Cambet (tapissière Atelier Carbet)… mais aussi (sous réserve) Marlène Schiappa, secrétaire d’état auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, et de la lutte contre les discriminations ainsi que la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.