33 - Bordeaux : 1ère édition ViV Industry en novembre

du mardi 26 novembre 2019 au mercredi 27 novembre 2019

Un nouveau salon d’affaires et congrès est programmé à Bordeaux, les 26 et 27 novembre prochains. ViV Industry s’adresse aux entreprises industrielles néo-aquitaines et françaises "en quête de solutions et d’expertises nécessaires à leur mutation vers l’usine du futur". Cet événement, qui est porté par un spécialiste de l’organisation de conventions d’affaires, Proximum Group a pour objectif de "promouvoir l’accélération de la transformation 4.0" mais aussi précise son dirigeant, Philippe Leclerc, de "faire de cette première édition un événement d’envergure national avec l’ambition d’attirer des industriels européens". 1 000 participants sont attendus au Palais des congrès de Bordeaux.