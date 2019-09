L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette (...)

33 - Journée L’Economie circulaire : une chance pour la filière bois ?

le jeudi 10 octobre 2019

La Fédération des industries du bois de Nouvelle-Aquitaine et la structure interprofessionnelle Fibois Nouvelle-Aquitaine (lire par ailleurs l’hebdo/APS n°2131) organisent une journée intitulée “L’Economie circulaire : une chance pour la filière bois ?“, le 10 octobre prochain à Bordeaux. Ce rendez-vous programmé au sein des locaux du Conseil départemental de la Gironde s’adresse à tous les acteurs de la filière, et notamment la sylviculture et l’exploitation forestière, dans l’objectif “de faire connaître les réalités et ses atouts en matière d’économie circulaire avec des faits simples et scientifiquement validés".