L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette (...)

16 - Angoulême : Colloque régional écoconception Nouvelle-Aquitaine

le jeudi 14 novembre 2019

La 7e édition du colloque régional écoconception Nouvelle-Aquitaine aura lieu le jeudi 14 novembre à Angoulême, au sein de la Cité de la bande dessinée. Cette journée s’adresse aux entreprises, qui ont déjà “verdi leurs produits et services“, à la recherche de nouvelles idées. Mais aussi aux dirigeants qui n’ont pas encore franchi le pas et se posant des questions : Intérêt d’une telle démarche ? Comment tirer parti de ces changements pour booster son chiffres d’affaires ? (…). Cette journée sera rythmée notamment par des interventions d’experts, des témoignages et des ateliers participatifs. Il s’agira aussi de remettre les Trophées écoconception Nouvelle-Aquitaine aux lauréats sélectionnés suite à l’appel à candidatures (limite des dépôts le 11 octobre) piloté par Récita, le Réseau d’économie circulaire et d’innovation de Nouvelle-Aquitaine.

+ Cet événement est organisé par les CCI des Landes, Bordeaux Gironde, Nouvelle-Aquitaine, l’ADEME, le Conseil régional et la DREAL.