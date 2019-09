L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette (...)

33 - Colloque européen Silver Economie & Habitat #6 à Bordeaux

le jeudi 10 octobre 2019

Le colloque européen Silver Economie & Habitat se tiendra le jeudi 10 octobre à la Cité du Vin à Bordeaux. Pour les organisateurs - Ville de Bordeaux et Logévie (groupe ActionLogement) - ce rendez-vous annuel a notamment pour objectif de “sensibiliser les entreprises aux besoins et attentes spécifiques des seniors et aux opportunités de marché qui en découlent”. Cette 6e édition s’articulera autour du thème “Prévenir pour bien vieillir, faire société et innover”. Et Marie-Anne Montchamp, présidente de la CNSA et ancienne secrétaire d’Etat à la Solidarité, en sera le grand témoin.