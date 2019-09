L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette (...)

33 - Bordeaux : Fin&Tech Summit #5

du mardi 8 octobre 2019 au mercredi 9 octobre 2019

Pour cette 5e édition, Bordeaux FinTech change de nom et devient Fin&Tech Summit. Cet événement dédié à la technologie financière se déroulera les 8 et 9 octobre prochains au sein de Kedge Business School, à Talence. Au programme de ces 2 jours : des débats, des keynotes mais aussi des tables rondes avec une multitude d’intervenants dont cette année des internationaux tels que Jim Marous, dans le top 5 des influenceurs du secteur bancaire (USA), ou encore Danielle Guzman, dans le top 50 des influenceurs du secteur insurtech (USA). Mais aussi des interactives workshops “destinés à sensibiliser les entrepreneurs aux opportunités qu’offre cet écosystème” (cybersécurité, legaltech/regtech, blockchain…) et les Fin&Tech Masters (concours de Pitch) qui permettront de présenter de jeunes pépites mais également des sociétés plus matures positionnées sur les secteurs fintech, regtech, insuretech et Legaltech.

+ Cet événement est organisé par Montaigne Conseil & Patrimoine, société bordelaise notamment spécialisée dans l’accompagnement au financement participatif.