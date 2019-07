Les candidatures aux quatre sessions nationales de formation de l’INHESJ sont ouvertes jusqu’au mois de mai. Les présentations des sessions et les dossiers de candidature sont (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette (...)

La veille stratégique est « une activité continue et en grande partie itérative, visant à la surveillance active des environnements (concurrentiel, commercial, technologique, (...)

33 - Université Hommes-Entreprises #25 : en quête de sens

du jeudi 29 août 2019 au vendredi 30 août 2019

La 25e édition de l’Université Hommes-Entreprises a pour thème "Changement et quête de sens". Cet événement annuel, organisé par le CECA, se tiendra les 29 et 30 août au Château Smith Haut Lafitte à Martillac. Comme chaque année, plusieurs intervenants sont annoncés : Francis Cholle s’exprimera sur "L’intelligence intuitive : la clé pour intégrer la complexité du monde actuel", Matthew B.Crawford sur "L’éloge du carburateur : quel sens, quelles valeurs dans le travail ?", Julia de Funès avec Michel Sarrat et Martin Richer débattront sur le "Bonheur au travail = mythe, croyance ou réalité"…