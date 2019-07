33 - Talence : 7e édition Innovaday et 1ère édition Innov’invest

le mercredi 13 novembre 2019

La 7e édition d’Innovaday se tiendra le 13 novembre prochain au sein de l’Enseirb-Matmeca sur le campus universitaire Bordeaux Talence. Ce forum national dédié à l’investissement a pour ambition "d’être un levier de croissance et de développement de l’innovation en Nouvelle-Aquitaine" mais aussi "un facilitateur de rencontres entre entrepreneurs, investisseurs, financiers et partenaires de l’innovation". Les organisateurs, Unitec et ADI Nouvelle-Aquitaine, ouvrent les candidatures pour les entrepreneurs à la recherche de fonds et souhaitant participer à l’événement. La trentaine d’entreprises sélectionnées bénéficiera le jour J d’"une mise en relation qualitative avec un panel d’investisseurs ciblés". Les dossiers sont à télécharger ici et doivent être envoyés pour le 6 septembre prochain. + Au chapitre de la nouveauté, le forum Innovaday sera couplé avec la 1ère édition d’Innov’invest, porté par le cluster Inno’Vin en partenariat avec Vinitech. L’objectif de ce salon de l’investissement de la "WineTech" est de "favoriser et soutenir des solutions innovantes répondant aux grands enjeux de la filière vitivinicole en France et dans le monde".