L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette (...)

24 - Controverses européennes : Etat de chocs ?

du mardi 16 juillet 2019 au mercredi 17 juillet 2019

La 25e édition des Controverses européennes, organisée par la Mission Agrobiosciences-Inra, se déroulera à Bergerac, les 16 et 17 juillet prochains. Elle s’articulera autour du thème "Images des mondes agricoles dans la société, l’état de chocs ?". Les deux journées doivent permettre d’échanger et de débattre sur le devenir de l’agriculture, de l’alimentation et des territoires ruraux : "Quelles visions avons-nous aujourd’hui des différentes agricultures en France et en Europe ?", "Quelles images sont projetées sur les agriculteurs et comment se perçoivent-ils eux-mêmes ?"…