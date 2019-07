Les candidatures aux quatre sessions nationales de formation de l’INHESJ sont ouvertes jusqu’au mois de mai. Les présentations des sessions et les dossiers de candidature sont (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette (...)

La veille stratégique est « une activité continue et en grande partie itérative, visant à la surveillance active des environnements (concurrentiel, commercial, technologique, (...)

33 - Colloque : Energies de Bordeaux, quelle(s) histoire(s) ?!

le vendredi 20 septembre 2019

La chaire RESET - Réseaux Electriques et Société(s) en Transition(s) - de la Fondation Bordeaux Université organise un colloque intitulé "Energies de Bordeaux, quelle(s) histoire(s) ?!". Cet événement se tiendra au Domaine du Haut-Carré à Talence, le vendredi 20 septembre. Plusieurs tables rondes et conférences réuniront historiens et chercheurs en sciences humaines ainsi que des experts de la transition énergétique. Il s’agira d’évoquer les évolutions des systèmes énergétiques en place dans le bassin bordelais permettant de "nourrir le débat conclusif sur les scénarios envisagés pour faire de Bordeaux Métropole un territoire à énergie positive en 2050".