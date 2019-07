L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette (...)

17-19-33 - Une Journée de l’économie autour du sens

le lundi 23 septembre 2019

La Journée de l’économie en Nouvelle-Aquitaine se déroulera le 23 septembre prochain en simultané sur 3 sites : La Rochelle (CCI), Tulle (Immeuble inter consulaire) et Bordeaux (Musée Mer Marine). Cet événement porté par les Chambres consulaires et la Région aura pour thème : "Le sens, moteur de la performance des entreprises". Pour savoir comment les entreprises s’engagent dans cette démarche, dix dirigeants d’entreprises néo-aquitaines, qui ont dans leur ADN cette notion de "contribution à la société", partageront leurs retours d’expériences.

Les deux grands témoins invités de cette journée sont Geneviève Férone - spécialiste des entreprises à mission, pionnière de la notation sociale et environnementale, fondatrice de la première agence mondiale de notation (Arese) - et Martin Richer, coordonnateur du pôle Entreprise, Travail & Emploi du "Think-tank" Terra Nova.