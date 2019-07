L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette (...)

17 - La Rochelle : Croissance verte au menu de l’Université d’e5t

du mercredi 28 août 2019 au jeudi 29 août 2019

La fondation e5t (Energie, Efficacité Energétique, Economie d’Energie et Territoires) organise son université d’été les 28 et 29 août prochains à La Rochelle, au sein du campus d’Excelia Group (ex-Sup de Co). La 7e édition de cet événement annuel de réflexion sur la transition énergétique sera axée sur "Les opportunités de la croissance verte dans les territoires".

Plusieurs tables rondes sur la "Transition énergétique et écologique : qualité de l’air et biodiversité" ou encore sur "Le défi des nouvelles technologies" ainsi que des "stand-up" ("Tourisme et mobilité durable dans les territoires", "Industrie 4.0"…) sont au programme de ces 2 journées.