64 - Pau : Rencontres nationales du e-tourisme #15

du mardi 15 octobre 2019 au jeudi 17 octobre 2019

La 15e édition des Rencontres nationales du e-tourisme (#ET15) se déroulera au Palais Beaumont à Pau, du 15 au 17 octobre prochains. Cet événement, qui s’adresse aux professionnels du secteur de l’e-tourisme mais aussi du tourisme, a pour objectif de les accompagner et de les orienter dans l’évolution de leurs métiers face aux nouvelles technologies et au numérique. Au programme pendant ces deux jours : des plénières, des ateliers thématiques ou encore des retours d’expériences "des grands acteurs de l’écosystème international". Il s’agira aussi de valoriser les projets innovants de 5 start-up auprès des 850 professionnels du tourisme présents, via l’appel à projets Etourisme start-up contest. Avec à la clef pour la jeune pousse gagnante, une dotation de 5 000 € en cash. Les candidatures sont à envoyées avant le 31 août.

+ Les Rencontres nationales du e-tourisme sont organisés par Unitec en partenariat avec Ludovic Dublanchet (animateur et conférencier) et la Mission des offices de tourisme Nouvelle-Aquitaine (Mona).