L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette (...)

19 - A Brive, le laboratoire XLIM accueille PHAROS

le mercredi 10 juillet 2019

Une Journée PHAROS (Photonique, hyperfréquences, aéronautique et spatial) est programmée ce mercredi 10 juillet par le laboratoire XLIM, au sein de son site de Brive. Cette 9e édition s’articulera autour du thème "Systèmes et composants photoniques, optiques et/ou électroniques à énergie dirigée pour l’aéronautique, le spatial et la défense : armes et contre-mesures". Au programme : des interventions de la Direction générale de l’armement (DGA), du cabinet CEIS (conseil en stratégie et management des risques), mais aussi des pitchs de grands groupes, de PME et de laboratoires, ainsi qu’une session de speed meeting.

+ Le Pôle Aerospace Valley est partenaire de cet événement organisé par le pôle de compétitivité Alpha-RLH (Route des lasers & hyperfréquences).