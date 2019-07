L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette (...)

64 - IAPau, Festival machine learning #2

du jeudi 10 octobre 2019 au dimanche 13 octobre 2019

IAPau, le Festival machine learning dédié au data science et à l’intelligence artificielle, est programmé du 10 au 13 octobre prochains à Pau. Cette 2e édition se déroulera au sein de 2 sites : l’ESC et l’UPPA (Université de Pau et des Pays de l’Adour). Au cours de ces 4 jours, chercheurs, industriels, entreprises, start-up, mais aussi grand public, seront réunis lors de conférences et de tables rondes. Autre temps fort : "We data challenge”. Le principe ? Des étudiants regroupés en équipes disposeront de 2 jours pour résoudre une problématique data à caractère industriel, institutionnel ou d’intérêt général soumise par un porteur de projet. Avec à la clef, pour la meilleure équipe, une dotation de 10 000 €.