Les candidatures aux quatre sessions nationales de formation de l’INHESJ sont ouvertes jusqu’au mois de mai. Les présentations des sessions et les dossiers de candidature sont (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette (...)

La veille stratégique est « une activité continue et en grande partie itérative, visant à la surveillance active des environnements (concurrentiel, commercial, technologique, (...)

33 - Journée Cosmetic Contact Nouvelle-Aquitaine #2

le jeudi 11 juillet 2019

Le Pôle Cosmetic Valley organise, le 11 juillet prochain à Bruges (espace Carré du Lac), une journée de rencontres entre industriels, laboratoires publics mais aussi organismes de formation de la filière parfum/cosmétique. Et c’est le groupe Yves Rocher qui sera mis à l’honneur pour ce "Cosmetic Contact Nouvelle-Aquitaine", dont c’est la 2e édition. Avec au programme notamment des présentations flash d’entreprises (Princ’ESS, Emulseo, Seprosys, BioHC…) et une conférence sur le thème "Naturalité et RSE".