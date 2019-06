L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette (...)

33 - Retour des Assises européennes à Bordeaux en 2020

du mardi 28 janvier 2020 à partir de 14H45 au jeudi 30 janvier 2020 jusqu'à 15H45

Après Grand Genève en 2018 et Dunkerque cette année, c’est à nouveau Bordeaux qui accueillera Les Assises européennes de la transition énergétique en 2020. Pour ce "rendez-vous annuel des acteurs territoriaux européens engagés dans la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique" programmé du 28 au 30 janvier prochains au Palais des Congrès, ce sont près de 3 000 congressistes qui sont attendus. Pendant ces 3 jours, plus de 150 événements (plénières, ateliers, visites de sites…) sont prévus. Dans cette perspective, tous les acteurs engagés dans la transition énergétique sont invités à apporter leurs contributions (jusqu’au 12 juillet) afin de co-construire le programme autour de thèmes tels que la mobilité, l’urbanisme, la ruralité, l’économie circulaire, l’emploi (…). L’objectif ? "Faire de l’événement un véritable laboratoire de partage d’expériences, d’idées et de recherche de solutions concrètes".

Pour participer c’est ici.