64 - 10e édition des Rencontres Numériques

du lundi 1er juillet 2019 au vendredi 5 juillet 2019

A l’occasion de la 10e édition, les Rencontres Numériques se dérouleront sur une semaine complète, du lundi 1er au vendredi 5 juillet, mais aussi au sein de différents lieux sur le territoire basque (20 événements/10 lieux). Organisé par l’antic Pays Basque, qui lui fêtera ses 20 ans d’existence, ce rendez-vous s’articulera autour de 2 temps forts. Avec tout d’abord, l’ouverture des Rencontres avec Alain Lamassoure, actuellement député européen, ancien président du district BAB et ancien maire d’Anglet, qui apportera son expérience et son regard sur le sujet "Le Pays basque, l’Europe et le numérique". Puis la FING (250 membres) "think tank de référence sur les transformations numériques" interviendra sur le thème "Reset : Quel numérique voulons-nous ?".