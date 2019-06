Les candidatures aux quatre sessions nationales de formation de l’INHESJ sont ouvertes jusqu’au mois de mai. Les présentations des sessions et les dossiers de candidature sont (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette (...)

La veille stratégique est « une activité continue et en grande partie itérative, visant à la surveillance active des environnements (concurrentiel, commercial, technologique, (...)

64 - Aéronefs : tout savoir sur les batteries électrochimiques

le jeudi 4 juillet 2019

Le 4 juillet prochain, une journée technique consacrée à la conception et à l’intégration des batteries électrochimiques dans les aéronefs est programmée sur la Technopole Hélioparc à Pau, au sein du laboratoire IPREM. Pour les organisateurs (Aerospace Valley, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Agence de développement et d’innovation de Nouvelle-Aquitaine), il s’agit d’aborder à la fois les enjeux, les besoins mais aussi les solutions. A l’heure où "les technologies de batteries tirées par la puissante industrie automobile évoluent très rapidement", plusieurs questions seront au centre des attentions : Quels matériaux utiliser ? Comment traiter les aspects de sécurité ? Quel type de recharge ? Comment optimiser les performances ?…