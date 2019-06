33 - Nouvelles dates pour Electric-Road : du 2 au 4 avril 2020

du jeudi 2 avril 2020 au jeudi 4 juin 2020

Le forum de la mutation des mobilités Electric-Road prévu en novembre prochain au Parc des expositions de Bordeaux, au sein du nouveau hall Palais 2 l’Atlantique, change de dates. Initialement programmé du 14 au 16 novembre prochains, cet événement organisé par la SAS girondine Congrès et Expositions de Bordeaux (le 16h/APS n° 3952) est reporté du 2 au 4 avril 2020. La raison ? "Un changement stratégique" pour "être en phase avec le nouveau calendrier d’annonces d’innovations stratégiques dans le secteur" est-il précisé dans un communiqué. Electric-Road devrait ainsi s’enrichir par la présentation de technologies de pointe, de nouvelles solutions alternatives et par des révélations en avant-première.

Au programme : conférences, débats, workshops mais aussi ateliers et expositions qui s’articuleront autour des grandes thématiques d’actualité tels que les offres électro-mobiles, les batteries, les infrastructures de charge, la production et le stockage d’énergie, les mutations du secteur industriel et automobile, les véhicules connectés et autonomes ou encore les routes et les villes connectées.