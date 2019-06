L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Sur le plan de la méthode, cette (...)

33 - BXPITCH 2019 : le rendez-vous des pépites bordelaises

le jeudi 20 juin 2019

Le rendez-vous annuel de l’association Bordeaux Entrepreneurs, Bordeaux Pitch Contest, se tiendra le 20 juin à l’Athénée municipal à Bordeaux. Le PDG de Cdiscount sera le parrain de cette 6e édition. Le principe ? L’après-midi, un concours de pitchs ouvert aux entrepreneurs et étudiants-entrepreneurs permettra de sélectionner des porteurs de projets. Le soir, les finalistes auront alors 3 minutes pour convaincre un large public d’entrepreneurs expérimentés qui élira le lauréat 2019. Une table ronde est également au programme . Elle réunira Hakim Baka (cofondateur et CEO de Geev - le 16h/APS n° 3830), Séverine Paraillous (cofondatrice de Mon Animal Privé - l’hebdo/APS n° 2028) et Nicolas Bletterer (cofondateur de Little Worker - le 16h/APS n° 3927) qui apporteront leur regard sur l’économie des plates-formes.