64 - Rencontres start-up/PME/ETI à Bidart

le jeudi 13 juin 2019

Le club ETI Nouvelle-Aquitaine (83 entreprises de 250 à 5 000 salariés) organise “Les rencontres start-up/PME/ETI de Nouvelle-Aquitaine”, le 13 juin prochain à Bidart. Cet événement, qui se déroulera au sein de l’ESTIA, vise à développer les courants d’affaires entre entreprises régionales implantées dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Landes, en vue d’accélérer leur croissance. Au programme : des présentations de PME et de start-up devant les dirigeants du club, sous forme de pitch de 15 minutes et la possibilité "de faire connaître les projets, les points forts et les besoins de votre entreprises à toutes les sociétés présentes".