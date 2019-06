87 - Les Solutions de financement de projets innovants à Limoges

le vendredi 7 juin 2019

Le cluster dédié aux sciences de la vie et aux biotechnologies en Limousin et Nouvelle-Aquitaine, InvivoLim, organise un workshop le 7 juin prochain à Limoges (Ester Technopole). L’objectif : proposer des solutions de financement pour les projets innovants. Lors de cette seconde édition, il s’agira d’aborder les dispositifs de financement mais aussi les outils et les partenaires à connaître pour se développer. Cette journée se déroulera en présence de Bpifrance, Advent France Biotechnology, ADI Nouvelle-Aquitaine et les associations Initiative Haute-Vienne et Limousin Business Angels.