33 - Bordeaux Tech’Day #2

le jeudi 4 juillet 2019

La 2e édition de Bordeaux Tech’Day se déroulera le jeudi 4 juillet dans le hall de l’Hôtel de la Métropole à Bordeaux. Cette année, ce sont 60 Start-up innovantes accompagnées par la technopole Bordeaux Technowest qui seront réunies autour des thématiques suivantes : l’aéronautique/spatial/défense ; éco-activités et foodtech ; smart city ; bâtiment intelligent et immobilier ; commerce connecté. Une "Zone expérimentale" permettra de tester les solutions innovantes de demain et des pitchs "Open Innovation" avec quatre témoignages grands groupes & start-up sont d’ores et déjà programmés.