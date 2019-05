33 - L’INEC va faire étape à Bordeaux le 18 juin prochain

le mardi 18 juin 2019

Dans le cadre de son programme annuel de RDV en région, l’Institut national de l’économie circulaire (INEC) fera étape au Palais de la Bourse à Bordeaux le 18 juin prochain. Cet événement a plusieurs objectifs : donner la parole aux acteurs et valoriser leurs actions, renforcer la dynamique territoriale de l’économie circulaire, être à l’écoute des territoires, présenter et enrichir les travaux de l’INEC des expériences territoriales et enfin "finalement sensibiliser et fédérer tous les acteurs de l’économie circulaire". Au programme : une table ronde sur "Les solutions et les bonnes pratiques", une sessions d’ateliers mais aussi un "Tremplin de start-up" et un débat sur "Les leviers à mettre en place pour élever ces bonnes pratiques à l’échelle et accélérer la transition".