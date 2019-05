33 - Bordeaux : un WIS 2019 pour Ensemble [se] transformer

du jeudi 23 mai 2019 au samedi 25 mai 2019

Le sommet international des solutions pour la planète World Impact Summit (WIS) se tiendra du 23 au 25 mai prochains sur la place des Quinconces à Bordeaux. Autour du thème "Ensemble [se] transformer", 40 speakers, dont notamment l’ancien président de la République François Hollande ou encore Audrey Pulvar, fondatrice et PDG d’AfricanPattern, seront réunis pour des “interventions inspirantes". Au programme de ces 4 jours, sont prévus des débats, des tables rondes, des keynotes, des RDV B2B et B2P (business to politics), des ateliers et un village des solutions “qui permettra d’exposer les innovations et les solutions pour la planète”. Plus de 2 500 professionnels sont attendus : des entreprises, des start-up, des investisseurs, des ONG, mais aussi des collectivités.

+ Pour cette édition 2019, c’est le continent africain qui sera mis à l’honneur dans la perspective du sommet Afrique-France 2020.